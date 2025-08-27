Bu Sefer Şifa Değil Ölüm Getirdi! Çankırı’da Akıl Almaz Facia: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çankırı’nın Orta ilçesinde, halk arasında “hışıldak” olarak bilinen ve şifa amaçlı kullanıldığı iddia edilen kükürtlü kaynak suyuna giren 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ile eşi 80 yaşındaki Şerife Akkoç yaşamını yitirdi. Olayın ardından suyun çıktığı alan, vatandaşların güvenliği için toprakla kapatıldı.

BU SEFER ŞİFA DEĞİL ÖLÜM GETİRDİ

23 Ağustos’ta Derebayındır köyünde meydana gelen olayda çift, çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen kaynak suyuna girdi. Bir süre sonra hareketsiz olduklarını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Akkoç çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

YETKİLİLER SUYUN ÇIKTIĞI KUYUYU KAPATTI

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, suyun bulunduğu alandaki oksijen seviyesinin düşük olduğu ve kükürt oranının yüksek olabileceği tespit edildi. Çiftin cenazeleri otopsinin ardından köyde toprağa verildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, aynı kaynağın daha önce de ölümle sonuçlanan vakalara sebep olduğunu aktardı. Süleyman Demirbağ, “Burada halk arasında şifalı olduğu söylenen kükürtlü bir su vardı. Maalesef daha önce de 8-10 kişinin öldüğü anlatılıyor. Alan artık ziyarete ve kullanıma kapatıldı, bu iyi oldu. İnsanlar sağlık umuduyla hayatını kaybediyordu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA