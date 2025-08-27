Bu Sefer Şifa Değil Ölüm Getirdi! Çankırı’da Akıl Almaz Facia: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Çankırı’da şifa amaçlı kullanılan kükürtlü kaynak suyuna giren 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ve eşi 80 yaşındaki Şerife Akkoç hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olayın ardından yetkililer suyun çıktığı alan güvenlik gerekçesiyle toprakla kapattı. Öte yandan vatandaşlar daha önce de ölümlerin yaşandığını belirtti.

Son Güncelleme:
Bu Sefer Şifa Değil Ölüm Getirdi! Çankırı’da Akıl Almaz Facia: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çankırı’nın Orta ilçesinde, halk arasında “hışıldak” olarak bilinen ve şifa amaçlı kullanıldığı iddia edilen kükürtlü kaynak suyuna giren 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ile eşi 80 yaşındaki Şerife Akkoç yaşamını yitirdi. Olayın ardından suyun çıktığı alan, vatandaşların güvenliği için toprakla kapatıldı.

BU SEFER ŞİFA DEĞİL ÖLÜM GETİRDİ

23 Ağustos’ta Derebayındır köyünde meydana gelen olayda çift, çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen kaynak suyuna girdi. Bir süre sonra hareketsiz olduklarını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Akkoç çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu Sefer Şifa Değil Ölüm Getirdi! Çankırı’da Akıl Almaz Facia: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Resim : 1

YETKİLİLER SUYUN ÇIKTIĞI KUYUYU KAPATTI

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, suyun bulunduğu alandaki oksijen seviyesinin düşük olduğu ve kükürt oranının yüksek olabileceği tespit edildi. Çiftin cenazeleri otopsinin ardından köyde toprağa verildi.

Bu Sefer Şifa Değil Ölüm Getirdi! Çankırı’da Akıl Almaz Facia: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Bölgede yaşayan vatandaşlar, aynı kaynağın daha önce de ölümle sonuçlanan vakalara sebep olduğunu aktardı. Süleyman Demirbağ, “Burada halk arasında şifalı olduğu söylenen kükürtlü bir su vardı. Maalesef daha önce de 8-10 kişinin öldüğü anlatılıyor. Alan artık ziyarete ve kullanıma kapatıldı, bu iyi oldu. İnsanlar sağlık umuduyla hayatını kaybediyordu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çankırı Türkiye
Son Güncelleme:
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
Samsun'daki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı Samsun'daki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Burdur'da Silahlı Saldırıda 2 Kişi Yaralandı Burdur'da Silahlı Saldırıda 2 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor