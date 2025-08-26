Samsun'daki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Terme ilçesinde, Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresi Gündoğdu mevkisinde dün sabah saat 08.45’te meydana gelen trafik kazası, bölgeyi yasa boğdu. Çanakkale’den Rize’ye seyir halinde olan Sahil Seyahat firmasına ait 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında park halindeki 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız’a (71) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs mısır tarlasına girerken, Yiğit ve Yıldız ağır yaralandı.

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, durumu kritik olan Aydın Yiğit burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Yıldız da hayatını kaybetti. Otobüsteki 32 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın dehşet verici anları, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şoför Mustafa Hakan O.’nun güvenlik şeridine girerek kamyonetin yanında bulunan yayalara çarptığı ve ardından mısır tarlasına daldığı görülüyor. Şoförün çarpma sırasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti ve sosyal medyada tartışma konusu oldu.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Yıldız, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki Kefeli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda defnedildi. Aydın Yiğit ise Atakum’daki Çatmaoluk Camisi’nde aynı vakitte kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına gömüldü. Cenaze törenlerine çok sayıda vatandaş katılarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O., “taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şoförün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: İHA