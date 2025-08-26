Samsun'daki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsun’un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonete branda çeken iki kişiye çarpması sonucu yaşanan kazada Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan kazada, otobüs şoförü tutuklandı.

Son Güncelleme:
Samsun'daki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Terme ilçesinde, Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresi Gündoğdu mevkisinde dün sabah saat 08.45’te meydana gelen trafik kazası, bölgeyi yasa boğdu. Çanakkale’den Rize’ye seyir halinde olan Sahil Seyahat firmasına ait 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında park halindeki 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız’a (71) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs mısır tarlasına girerken, Yiğit ve Yıldız ağır yaralandı.

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, durumu kritik olan Aydın Yiğit burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Yıldız da hayatını kaybetti. Otobüsteki 32 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'daki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın dehşet verici anları, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şoför Mustafa Hakan O.’nun güvenlik şeridine girerek kamyonetin yanında bulunan yayalara çarptığı ve ardından mısır tarlasına daldığı görülüyor. Şoförün çarpma sırasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti ve sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Samsun'daki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Yıldız, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki Kefeli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda defnedildi. Aydın Yiğit ise Atakum’daki Çatmaoluk Camisi’nde aynı vakitte kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına gömüldü. Cenaze törenlerine çok sayıda vatandaş katılarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Samsun'daki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 3

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O., “taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şoförün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Samsun’da Engelli Sürücü, Hurdaya Dönen Araçla Çekici Üzerinde Doktor Randevusuna GittiSamsun’da Engelli Sürücü, Hurdaya Dönen Araçla Çekici Üzerinde Doktor Randevusuna GittiYurttan Haberler

Samsun Bafra’da Piknik Tüpü Faciası: Evde Patlama, 3 Yaralı!Samsun Bafra’da Piknik Tüpü Faciası: Evde Patlama, 3 Yaralı!Yurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Trafik kazası
Son Güncelleme:
Türkiye Haritası Kahverengiye Büründü! Uzman İsim Üstüne Basa Basa Uyardı: Felaket Kapıda! Türkiye Haritası Kahverengiye Büründü
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
Kızılırmak Nehri'nde Can Pazarı! 1 Kişi Yaşamını Yitirdi Kızılırmak Nehri'nde Can Pazarı! 1 Kişi Yaşamını Yitirdi
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga... 1 Ölü, 2 Yaralı Şanlıurfa'da Silahlı Kavga... 1 Ölü, 2 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Düğümü Çözülüyor! Dursun Özbek’ten Flaş Talep: Acilen Onu Bırak! Dursun Özbek'ten Olay Talep: Onu Bırak!
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! Komedi Maskesi Düştü! 'İlişki Testi' Biletini Kesti Mesut Süre Hakkında Taciz İddiaları Peş Peşe Geldi! 'İlişki Testi' Biletini Kesti
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu Memur ve Emekliler İçin Yeni Zam Belli Oldu