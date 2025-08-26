Burdur'da Silahlı Saldırıda 2 Kişi Yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıld.
Karayvatlar Mahallesi'ndeki açık otoparkta oto galerici A.A. (34), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen oto parçacı Mustafa K'ye (43) tabancayla ateş etti.
Silahlı saldırıda Mustafa K. ile bu sırada yoldan geçen Zülal U. (22) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekibi, olay yerinden araçla kaçan A.A'yı yaptıkları çalışmayla yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: AA