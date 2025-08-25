Şanlıurfa'da Silahlı Kavga... 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga... 1 Ölü, 2 Yaralı
Kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi civarında, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eyser kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin kavgaya karışanların tespitine ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

