Şanlıurfa'da Silahlı Kavga... 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi civarında, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eyser kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin kavgaya karışanların tespitine ilişkin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA