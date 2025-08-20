Cinayetler Arttı, İmam Cenazede İsyan Etti: 'Gençlerimiz Yoldan Çıktı, En Ufak Meselede Silah Sıkıyorlar... Bu Son Olsun'

Bitlis’te bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden bir gencin cenazesinde konuşan imam, artan cinayetlere sert tepki gösterdi. “Gençlerimiz en ufak meselede bıçak çekiyor ya da silah sıkıyor” diyen imam, toplumun çocuklara ve gençlere sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Bitlis’te son dönemde artan cinayet olayları tepki çekiyor. Kentte bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden bir kişi, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazede görev yapan imam ise artan şiddet olaylarına dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İMAM İSYAN ETTİ

İmam, gençler arasında giderek yayılan kavga ve silahlanma kültürüne tepki göstererek, “Gençlerimiz artık yoldan çıkmış durumda. Onlara sahip çıkmamız, uyarmamız ve nasihat etmemiz gerekiyor. Bugün gençlerimiz en ufak meselede bıçak çekiyor ya da silah sıkıyor. Bu gençlerin yönünü Allah’a çevirmesi, camiye gitmesi lazım. Çaremiz yalnızca Allah’tır. Çaremiz camidir, namazdır. Her gün gençlerimizi toprağa gömmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

'YETER ARTIK'

Toplumsal yozlaşmaya da değinen imam, “Bir kısmı tefeci, bir kısmı hırsız, bir kısmı namussuz, bir kısmı da imansız oldu. Yeter artık! Memleketimiz İslam memleketidir. Burası dindar insanların, dindar alimlerin memleketidir. Memleketimiz pislik ve kötülük yeri değildir. Pisliğin, kötülüğün önünü devlet de kapatmalı, engellemeli. Bizler de eşlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkmalı, onlara vicdanı ve merhameti anlatmalıyız” diye konuştu.

İmam son olarak, toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı ve “Şimdi bu genci toprağa gömmek yerine, bu toprağa sahip çıkalım. Artık bu son olsun.” dedi.

