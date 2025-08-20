Bakanlık ‘Meczup’ Dedi, İktidara Yakın Yazar İtiraz Etti: Abdulkadir Selvi’den Çarpıcı ‘Mesaj’ Vurgusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya Kapısı önünde dün öğlen saatlerinde yaşanan ilginç olay, siyasi gündeme damgasını vurdu. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan komisyonun toplantısından hemen önce, 1990’lı yılların faili meçhul cinayetleriyle simgeleşen ‘Beyaz Toros’ marka bir araç, Meclis önünde ateşe verildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aracı yakan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve ÖTV indirimi yapılmamasına tepki olarak bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi. Şahsın geçmişinde “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” gibi toplam 16 farklı suçtan kaydının bulunduğu açıklandı.

SELVİ’DEN ÇARPICI ÇIKIŞI

Söz konusu olayı bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise yaşananların resmi açıklamalarla sınırlı olmadığını belirtti. Selvi, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik kaynaklarının ‘psikolojik sorunlu birey,’ yönündeki açıklamalarının kendisini tatmin etmediğini belirterek, “Kuşkularım devam ediyor” dedi.

Meclis önünde 'Beyaz Toros' ateşe verildi

'BEN İKNA OLMADIM' DİYEREK İTİRAZ ETTİ

Selvi, eylemin zamanlamasına dikkat çekerek, "PKK’nın silah bırakma sürecinin önemli aşamalarından biri olan komisyonun şehit ailelerini dinleyeceği gün, Meclis’in önünde beyaz Toros yakılması bana normal gelmedi. Birileri mesaj veriyor diye düşündüm. Şahıs sabıkalı olduğu için güvenlik kaynakları bu değerlendirmemi paylaşmadı. Meclis’in önünde aracını yakan Mehmen Emin F. isimli şahıs, 16 farklı suçtan sabıka kaydının olması, daha önce Mersin Adliyesi’nin önünde benzer bir eylem yapması nedeniyle ‘sabıkalı ve psikolojisi bozuk şahıs’ kategorisinde değerlendiriliyor. Doğrudur. Ama ben ikna olmadım. Kuşkularım devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘BU İŞLER İÇİN NEDEN MECZUPLAR SEÇİLİR’

Türkiye'de toplumda infial yaratacak zamanlamaya sahip olayların faillerinin sıkça ‘psikolojik sorunlu’ bireyler olduğuna vurgu yapan Selvi, şunları aktardı: “Bu memlekette meczuplar, psikolojisi bozuk olanlar neden zaman ayarlı, mekân ayarlı, toplumda infiale neden olacak eylemlere imza atarlar? Bu işler için neden meczuplar ya da çocuk yaştaki katiller ile psikolojisi bozuk olan şahıslar kullanılır?"

Hürriyet yazarı, aracı yakan şahsın yalnızca toplantının gerçekleşeceğini bilmekle kalmayıp, komisyonda kimlerin dinleneceğinden de haberdar olduğunu belirterek, bu durumun tesadüf olmadığını öne sürdü. Selvi, “Meclis’te PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili komisyonun toplantısı var. Mersin’de oturan şahıs bu toplantının olduğunu nereden biliyor?” sorusunu yöneltti.

Abdulkadir Selvi

DİKKAT ÇEKEN 'MESAJ' VURGUSU

Eylemi gerçekleştiren şahsın, hurda araç işiyle uğraştığı ve 17 farklı hurda araca sahip olduğunu hatırlatan Selvi, “Neden içlerinden sadece beyaz Toros’u seçip Meclis’in önünde yakma eylemi gerçekleştiriyor?” sorusunu yöneltti. Öte yandan Selvi, 1990’lı yılların karanlık döneminde faili meçhul cinayetlerle anılan beyaz Toros’un özellikle seçilmiş olmasının, mesaj kaygısı taşıyabileceğini savundu.

'BU KADAR TESADÜF FAZLA DEĞİL Mİ?'

Şahsın geçmişine dair bazı dikkat çekici iddialara da yer veren Selvi, eylemcinin 2006 yılında bir şehit cenazesinde topluluğu provoke etmeye çalıştığı bilgisini de aktardı. Selvi, aynı şahsın Ergenekon davası sürecinde adı geçen ‘Cinali Grubu’ ile bağlantısı olduğunun iddia edildiğini yazdı. “Bu kadar tesadüf biraz fazla değil mi?” diyen Selvi, sabıka kaydının, bir eylemin arkasında başka bir mesajın olamayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Kaynak: Hürriyet