Yargıtay'dan Skandal Karar: Cinsel Yakınlaşma İsteğini Reddetmek 'Haksız Tahrik' Sayıldı, Ceyda'nın Katledilmesinde Ceyda Suçluymuş!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi’nde Serkan Dindar’ın zemin kattaki dairesinden gelen tartışma ve cam kırılma sesleri üzerine polisin adrese gitmesiyle 21 yaşındaki Ceyda Yüksel'in öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Polis, Yüksel’in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda çok sayıda cam kesiği bulunduğu cansız bedenini buldu. Otopsinin ardından Yüksel’in cenazesi İstanbul’da defnedildi.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen Dindar, olayı hatırlamadığını iddia etti. Daha önce “yaralama” ve “trafiği tehlikeye sokma” suçlarından sabıkası bulunan Dindar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL YAKINLAŞMA İSTEĞİNİ REDDETMEK 'HAKSIZ TAHRİK' SAYILDI

Soruşturma, Yüksel ile Dindar’ın sosyal medyada gezi ve kamp sayfaları üzerinden tanıştığını, sık sık köpekler hakkında sohbet ettiklerini ortaya koydu. İzmir 6’ncı Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, savcılık Dindar hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis talep etti. Mahkeme, Dindar’ı müebbet hapisle cezalandırdı ancak Yüksel’in sanığın 'cinsel yakınlaşma isteğini reddetmesiyle başlayan tartışma'nın “haksız tahrik” oluşturduğunu değerlendirerek cezayı 18 yıla indirdi. Dindar’a, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan ise ceza verilmedi.

Gerekçeli kararda, Dindar’ın Yüksel’i salon kapısının camını kıracak şekilde tutup kapıya vurduğu, baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının olduğu alana sokup çektiği belirtildi. Mahkeme, Dindar’ın 'tahrik altında' cinayeti işlediği kanaatine vardı.

YARGITAY, İNDİRİMİ ONADI

Karara itiraz eden taraf avukatları, dosyayı önce İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf, yerel mahkemenin kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Dosyanın Yargıtay’a taşınması üzerine Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, “haksız tahrik” indiriminde isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Kararda, yargılama sürecinin usul ve kanuna uygun olduğu, delillerin yeterli olduğu, eylemin “kasten öldürme” olarak doğru nitelendirildiği ve tahrik indiriminin yerinde olduğu vurgulandı. Yargıtay, Dindar’ın cinayeti öldürme kastıyla işlediğini, ancak “canavarca hisle öldürme” veya “kasten yaralama sonucu ölüm” koşullarının oluşmadığını belirtti.

CEYDA'NIN KATLEDİLMESİNDE CEYDA SUÇLUYMUŞ!

Kararda, 'Ceyda'dan kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan eylem' bulunması sebebiyle haksız tahrik indirimi yapılmasının; eylemin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında belirlenen ceza miktarının isabetli olduğu, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği anlaşıldığına kanaat getirildi. Bu sebeplerden olayı tarafların itirazlarını reddeden Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararı onadı.

AİLE KARARI AYM'YE TAŞIYACAK

Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, karara tepki göstererek, “Adalet arayışımız bitmedi. Kızımın katiline verilen indirim kabul edilemez. Hukuki mücadelemizi Anayasa Mahkemesi’nde sürdüreceğiz” dedi. Dava, kamuoyunda “haksız tahrik” indiriminin uygulanmasına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: DHA