Özgür Özel’den Bahçeli’nin Davetine Yeşil Işık: 'Son Derece Kıymetli Buluyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik ilerleyen süreçte MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önerisi sonrasında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ikinci toplantısı 8 Ağustos’ta yapılmıştı.

Toplantıda sunumlar yapacak olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın toplantı öncesinde bir araya gelmişti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ikinci toplantısı başlamadan önce önemli açıklamalar yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacak. Komisyon üyeleri dahil hiç kimseye 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Bu toplantıda konuşulan hiçbir konu, dışarıda mevzubahis edilmeyecektir" açıklamasını yapmıştı.

CHP Lideri Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kapalı toplantı yapmasına “Biz MİT mensubunu yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz orada? Oradaki toplantının gizliliği MİT mensuplarının can güvenlikleri açısından devletin talep ettiği bir tedbir ama bugün toplantı açık, bundan sonra da açık” diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalı" mesajına ilişkin olarak, "Bahçeli'nin ve MHP'nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve gerçekten olması gerekeni hatırlatan açıklamaları vardı. Dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz. Biz ne yargılanmaktan, ne soruşturulmaktan ne de müfettişten kaçıyoruz. " yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malülleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel başkanları ve üyeleriyle bir araya geldikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Herhangi bir gazimizin, şehit ailemizin endişesi kadar doğal bir şey yok. Karnında çocuğunu görmeden şehit vermiş bir annenin, babasını kaybetmiş kişilerin, evladını kaybetmiş annelerin-babaların endişesi ortadan kaldırılmadan bir süreç yürütülmez.

"MECLİS'TE KONUŞULSUN"

Bu komisyonda ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil, Meclis'te konuşulsun ve buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. Biz her şeye varız ama onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz dedik.

CHP, milletten gizli herhangi bir pazarlığın yapılmaması için, kimseden bir şey saklanmaması için, şehit aileleri ve gazilerin üzülmemesi için, meydanı milleti değil kendi çıkarlarını düşünenlere bırakmamak, bunu bir siyasi pazarlık haline getirmemek için o komisyonda yer alıyor. Bu komisyon, bu çerçevede çalıştığı taktirde o komisyonda bulunmaya devam edecek.

"BÜTÜN TOPLANTILAR AÇIK"

Komisyon geçen hafta bir kapalı toplantı yaptı. Bunu en iyi siz anlarsınız. Diyorlar ki 'Hani şeffaf olacaktı, toplantı kapalı.' Toplantıya MİT Müsteşarı, yanında uzmanlarıyla geldi sunum yaptı. Biz MİT mensubunu yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz orada. MİT, CHP'ye de gelince personeli özel tedbirlerle binaya giriyor, oda önceden ayrılıyor, temizleniyor riske karşı. MİT mensupları saatler önce gelip, saatler sonra çıkıyor başkanlarından, bütün tedbirler alındıktan sonra. Toplantının gizliliği MİT mensuplarının can güvenlikleri açısından devletin talep ettiği bir tedbir. Ama bugün toplantı açık, bundan sonra da açık. Yarın bir gelişme olur, MİT 'bir bilgi vereceğim' der, yine kapalı olur. Onun dışında bütün toplantılar açık.

Kaynak: ANKA