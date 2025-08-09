Trabzon’da Kadın Cinayeti: Önce Bıçakladı, Sonra Tüfekle Vurdu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen olayda, M. Sağlam isimli şahıs, eşi Tuğba Sağlam’ı bıçaklayıp ardından tüfekle vurarak öldürdü. Saldırının ardından kaçan zanlı için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Trabzon’da Kadın Cinayeti: Önce Bıçakladı, Sonra Tüfekle Vurdu
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda, M. Sağlam isimli şahıs eşi Tuğba Sağlam’ı bıçakladıktan sonra tüfekle vurarak öldürdü. Olay, ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, banyoda tartışma yaşayan çift arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. M. Sağlam, yanında bulunan bıçakla eşini yaraladı. Ardından otomatik av tüfeğiyle ateş ederek eşini katletti. Saldırının ardından M. Sağlam olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuğba Sağlam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M. Sağlam’ın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şahsın kaçış güzergâhı ve olası saklanma bölgeleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Hayatını kaybeden Tuğba Sağlam’ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA

Trabzon Kadın cinayetleri
