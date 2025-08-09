Camiye Osimhen'in Adını Verdiler: Cemaat Bu Durumdan Çok Rahatsız

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ismi Google Haritalarda Konya'daki bir camiye verildi. Cemaat bu sorunun düzeltilmesini istiyor.

Camiye Osimhen'in Adını Verdiler: Cemaat Bu Durumdan Çok Rahatsız
Galatasaray’ın Napoli’den dev bir bonservis bedeliyle transfer ettiği Victor Osimhen’in ismini Google Haritalarda, Bulut Camii’nin ismiyle değiştirdiler. Cemaat bu durumun düzeltilmesini istedi.

2008’den bu yana hizmet veren Karatay ilçesindeki Bulut Camii’nin ismi, Google haritalarda Victor Osimhen Camii olarak değiştirildi.

Caminin Google Haritalar'daki görüntüsü

Cami cemaatinin tepkisini çeken bu durumun ilgililer tarafından düzeltilmesi istendi. Cami cemaatinden bir vatandaş, "Biz buraya geldik geleli Bulut Camii’nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise, "İnternette, konumda Victor Osimhen’in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor’da bir futbolcu değil. Konya’ya iyiliği dokunmuş, Konya’nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık" dedi.

Kaynak: İHA

