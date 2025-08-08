Saral Suikastının Tanığı Öldürüldü! Kan Donduran Cinayet Planı! Duvardaki Gazete Küpürleri Gerçeği Ele Verdi

20 yıl önce İtalya’da öldürülen organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya, korkunç bir cinayet sonucu hayatını kaybetti. Vücuduna 30 makas darbesi bulunan Aroya’nın yatağa bağlanarak evinin ateşe verildiği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları…

20 yıl önce İtalya’da öldürülen organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya, korkunç şekilde öldürüldü.

Saral Suikastının Tanığı Öldürüldü! Kan Donduran Cinayet Planı! Duvardaki Gazete Küpürleri Gerçeği Ele Verdi - Resim : 1

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, İtalya'da Milano'ya bağlı Sesto San Giovanni şehrindeki 130 numaralı stüdyo dairede çıkan yangına müdahale eden ekipler, aramada yatağa bağlanmış şekilde vücudunun üst kısmı tamamen yanmış 60'lı yaşlarında bir erkek cesedi buldu.

Saral Suikastının Tanığı Öldürüldü! Kan Donduran Cinayet Planı! Duvardaki Gazete Küpürleri Gerçeği Ele Verdi - Resim : 2

Evdeki duvarlarda, suç örgütü liderlerinden Hüseyin Saral'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın yer aldığı gazete kupürlerinin yer aldığı görüldü. Cansız bedeni bulunan kişinin karın ve kasık bölgesinde 30 kez makas saplandığı, ardından da yatağa bağlanarak yakıldığı tespit edildi.

Yapılan parmak izi eşleşmesinde öldürülen kişinin suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü otopark saldırısından sağ kurtulan kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya ait olduğu tespit edildi.

Polis, olayın 20 yıl önceki infazla bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: Sabah

