Almanya'dan Kritik İsrail Kararı! İkinci Bir Emre Kadar İzin Yok

İsrail’in 7 Ekim 2023’te bu yana insanlık dışı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme planı İsrail Kabinesi’nde onaylandı. Bu kararın ardından Almanya, ikinci bir emre kadar İsrail’e silah satışını yasakladı. Almanya Başbakanı Merz, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemlerini sertleştirmesi kararı Alman hükümeti için bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğinin giderek daha az anlaşılır olmasına yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

İsrail’in bu kararının ardından Hamas’tan jet hızıyla bir açıklama gelirken, açıklamada, Tel Aviv yönetimi esirlerin hayatını umursamamakla suçlandı ve bu işgal girişimine direnileceği bildirildi.

İsrail’in hamlesine bu kez Avrupa ülkeleri de tepki gösterirken, Almanya, İsrail’e silah satışını ikinci bir emre kadar yasakladı.

'İSRAİL GİDEREK DAHA AZ ANLAŞILIR OLUYOR'

Hamas'ın silahsızlandırılmasının şart olduğunu ve gelecekte Gazze'de hiçbir rol oynamaması gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Merz, "İsrail kabinesi tarafından geçtiğimiz gece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemlerini sertleştirmesi kararı Alman hükümeti için bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğinin giderek daha az anlaşılır olmasına yol açmaktadır. Bu koşullar altında Alman hükümeti, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silah ihracatına ikinci bir duyuruya kadar onay vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

