İsrail'den Korkunç Karar: Gazze'yi İşgal Planına Onay

İsrail Güvenlik Kabinesi, "Gazze'yi tamamen işgal planı"nı görüştükleri toplantıda gergin anlar yaşadı. Ancak toplantı sonucunda kabine, Gazze'nin tamamını işgal planını onayladı.

İsrail'den Korkunç Karar: Gazze'yi İşgal Planına Onay
İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ekim 2023'ten beri katliam ve açlık dayatması altında olan Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak "tamamen işgal" planını onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisi, gergin geçen toplantı sonrasında sosyal medya hesabından planın onaylandığını duyurdu.

'NİYETİMİZ İŞGAL AMA KELİMEYİ KULLANMIYORUZ'

10 saat süren toplantının arkasından, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin tamamını" işgal altına almak için hazırlık yaptığı açıklandı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine "kontrol" ifadesi tercih edildi.

Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." dedi.

İŞGALİN BİTMESİ İÇİN 5 ŞART

Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart olduğu iddia edildi. Bu şartlar şu şekilde sıralandı:

- Hamas'ın silahsızlandırılması

- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

- Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması.

TOPLANTIDA TANSİYON FIRLADI

İsrail basınına göre kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bakanlar tartıştı. Tartışma, tamamen işgal planına ordunun karşı çıkması nedeniyle başladı. Genelkurmay Başkanı, Gazze'nin işgalinin rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını vurgulayarak planı reddetti. Ancak Netanyahu'nun bakanları, Zamir'e tepki göstererek plan için diretti.

Kaynak: AA

