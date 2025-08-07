1949'dan Bu Yana Görülen En Büyük Yangın Felaketi! 2 Bin Kişi Tahliye Edildi, Alevler Kontrol Altına Alınamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan büyük çaplı orman yangını, Paris’in bir buçuk katı büyüklüğündeki bir alanı tahrip etti. Halen kontrol altına alınamayan yangın, bölgede büyük bir tahribata yol açtı.

1 ÖLÜ, 13 YARALI, 2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu kritik. Yaklaşık 2 bin kişi güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.

'BU, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AÇIK SONUCU'

Fransa Çevre Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yangının iklim krizine bağlı olarak gerçekleştiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Gece daha serindi, yangın daha yavaş ilerliyor, ancak Fransa'nın 1949'dan bu yana yaşadığı en önemli orman yangını olmaya devam ediyor. Bu, iklim değişikliğinin ve bu bölgedeki kuraklığın bir sonucu olan bir orman yangını"

DEVASA YIKIM GÖZLER ÖNÜNDE

Yangının etkilediği alanın büyüklüğü, drone görüntüleriyle net bir şekilde ortaya kondu. Görüntülere göre, yangın Paris’in bir buçuk katı büyüklüğünde bir alanı kapladı.

YANGININ YAYILMA HIZI AZALDI AMA TEHLİKE SÜRÜYOR

Yetkililere göre yangın, 5 Ağustos Salı gününden bu yana 16 bin hektarlık alanı yok etti. Alevlerin yayılma hızı azalsa da, yangın halen tamamen kontrol altına alınmış değil.

'SAVAŞ HENÜZ BİTMEDİ'

Bölge Valisi Christian Pouget, yangına karşı yaklaşık 2 bin itfaiyecinin sahada olduğunu belirtti. Yangının tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Pouget, “Savaş henüz bitmedi, yangın daha büyük bir güçle yeniden alevlenebilir. Henüz kontrol altına alınmamış bir yangın var, ancak artık kenarları boyunca ilerlemiyor” dedi.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının çıkış nedenine dair soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Şu an için net bir neden ortaya çıkmadı.

YENİ SICAK HAVA DALGASI YOLDA

Fransa Meteoroloji Dairesi, Güney Fransa'da yeni bir sıcak hava dalgasının başlayacağını ve bu dalganın birkaç gün boyunca etkili olacağını duyurarak halkı uyardı.

Kaynak: ANKA