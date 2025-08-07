İlhaksız İşgal... Netanyahu'dan ‘Gazze’ İçin Yeni Plan

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yoğun askeri operasyonlar ve kuşatma altında tuttukları Gazze Şeridi'ni ilhak etmeyeceklerini iddia etti.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Netanyahu, Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde Hindistan’dan gelen bir grup gazeteciyle buluştu. Görüşmede gündeme dair açıklamalarda bulunan Netanyahu, Gazze’deki askeri hedeflerinin Hamas'ı ortadan kaldırmak ve İsrailli esirlerin tamamını geri getirmek olduğunu ifade etti.

HEDEFLERİNE ULAŞTIKLARI TAKDİRDE GAZZE'Yİ DEVREDECEKLERMİŞ!

Gazze’nin ilhak edilmeyeceğini savunan Netanyahu, "hedeflerine ulaştıktan sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetim organına devretmeyi planladıklarını" dile getirdi.

İsrail lideri ayrıca, "Hamas'ın silahlarını bırakması ve tüm İsrailli esirleri koşulsuz serbest bırakması halinde Gazze'ye saldırıların yarın bile biteceğini" öne sürdü.

Öte yandan Netanyahu’nun hükümetinde yer alan bazı aşırı sağcı bakanlar, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini savunuyor. Bu isimler, 2005’te boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin yeniden inşasını da gündeme getiriyor.

Kaynak: AA