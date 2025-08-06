Gazze Açlıktan Ölürken... İsraillilerin Yarısı Hiç Rahatsız Değil

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle açlık yüzünden ölümler arttı. İsrail'de yapılan bir ankette, İsraillilerin yarısından fazlasının bu durumdan hiç rahatsızlık duymadığı ortaya çıktı.

Gazze Açlıktan Ölürken... İsraillilerin Yarısı Hiç Rahatsız Değil
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı insanlık dışı ambargo nedeniyle açlık yüzünden can kayıpları her geçen gün artıyor. Gazze’de insanlık kan ağlarken, İsrail’de yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçları adeta kan dondurdu.

Katılımcılara İsrail’in ablukası nedeniyle yaşanan kıtlık ve açlık da sorulurken, ankete katılanların yüzde 55’inden fazlası "bu durumdan hiç rahatsızlık duymadıkları” yönünde yanıt erdi.

Gazze Açlıktan Ölürken... İsraillilerin Yarısı Hiç Rahatsız Değil - Resim : 1

ÖLÜMLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Gazze’de 61 bini aşkın insan hayatını kaybederken, katılımcıların yüzde 78’i ise "İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli sivillere zarar vermemek için çaba sarf ettiğini" düşünüyor.

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana süren saldırılar nedeniyle 93’ü çocuk 193 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sayı her geçen gün artıyor…

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Kaynak: AA

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