Sakarya'da 3 İlçede Denize Girişler Yasaklandı

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Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Rip akıntısı, özellikle Karadeniz kıyılarında her yıl birçok boğulma vakasına yol açmasıyla biliniyor. Uzmanlar, bu tür akıntıların yüzeyden fark edilmesinin zor olduğunu ve denize girenlerin fark etmeden açığa sürüklenebildiğini vurguluyor.

Kaynak: İHA