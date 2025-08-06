Doğumdan 7 Ay Sonra Karnından Hortum Çıktı! Başhekimin Pişkin Cevabı Şoke Etti: 'Ölmedin, gelseydin hallederdik'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Sultangazi'deki özel bir hastanede sezaryenle doğum yapan Ebru Arslan, doğumdan 7 ay sonra şiddetli karın ağrıları yaşamaya başladı. İlk olarak doğumunu gerçekleştiren doktora başvuran Arslan, bir sorun olmadığını söyleyerek evine gönderildi. Ancak ağrıları geçmeyince başka bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Arslan'ın karnında 15 santimetrelik dren hortumu unutulduğu ortaya çıktı.

KARNINDAN DREN HORTUMU ÇIKTI

Karnında yabancı bir cisim olduğunu öğrenen Arslan, acilen ameliyata alındı. Operasyon sonucunda plastik dren hortumu çıkarıldı. Arslan, ilk doğum yaptığı hastaneye tekrar giderek durumu anlattı ancak aldığı cevap şoke ediciydi. Başhekimin, “Ölmedin, gelseydin hallederdik” sözleri Arslan’ın tepkisine neden oldu. Ebru Arslan, yaşadıklarını detaylarıyla anlatarak hem hastane yönetimini hem de sağlık sistemindeki ilgisizliği eleştirdi. “İlk çocuğumda da ikinci çocuğumda da aynı doktorla doğum yaptım. Güvendiğim için tekrar aynı hastaneyi tercih ettim” diyen Arslan, şeker hastası olduğu için başka hastanelerin riskli doğumu kabul etmediğini belirtti.

KARNI ŞİŞİNCE HASTANEYE GİTTİ

Doğum sonrası 6-7 ay içinde karın bölgesinde şişlik oluştuğunu, ancak bunun önemsiz bir iltihap olduğunu düşündüğünü söyleyen Arslan, aile baskısıyla başka hastanelere gitmeye karar verdi. Önce devlet hastanesine, ardından özel bir hastaneye başvurdu. İki hastanede de karnında yabancı bir cisim olduğu söylendi.

'ÖLMEDİN SONUÇTA'

Yapılan tetkikler sonucunda karın bölgesinde dren hortumu unutulduğu belirlendi. Arslan, “Özel hastanede muayene oldum ve hemen alınması gerektiği söylendi. 25 Şubat sabahı ameliyata alındım ve 15 santimlik dren hortumu çıkarıldı” dedi. Ebru Arslan, doğum yaptığı hastaneye tekrar giderek bilgi verdiğini ve yetkililerle görüştüğünü ifade etti. Ancak başhekimin “Bu tarz şeyler insanların başına gelebilir. Ölmedin sonuçta, gelseydin biz de hallederdik” dediğini belirtti. Başhekimin duyarsız tavırları Arslan’ı derinden yaraladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Arslan, doğumunu gerçekleştiren doktorun durumu kabul ettiğini ve üzüntüsünü dile getirdiğini ifade etti. Ancak hastane yönetimi ve diğer yetkililerin “Sağlık Bakanlığı'ndan özür dileriz olur biter” gibi ciddiyetsiz açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Bu sebeple hastane ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından yasal süreç başlatan Ebru Arslan, yaşadığı sağlık ihmalinin hem fiziksel hem psikolojik etkiler bıraktığını belirtti. “Benim yaşadıklarımı başka kadınlar yaşamasın” diyerek, hastanelerdeki denetim mekanizmalarının daha sıkı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA