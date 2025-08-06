Murat Çalık Yeniden Cezaevine Gönderilecek! Hastane Raporu Tamam! Gözler Adli Tıp'ta

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İBB soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam ederken Çalık’ın hastane süreci tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu, Çalık’a ilişkin raporunu hazırladıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderecek. Çalık’ın bugün yeniden cezaevine gönderileceği belirtildi.

'SEVKİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Cumhuriyet Halk Partisi Üyesi Çağla Biçer, Murat Çalık’ın durumuna ilişkin son bilgiyi sosyal medya hesabından şöyle aktardı:

Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın 45 gün süren sağlık süreci bugün itibarıyla yeni bir aşamaya geçmiştir. Son olarak İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Başkanımızın, İzmir Buca Cezaevi’ne sevki bugün gerçekleştirilecektir.

RAPOR ADLİ TIP KURUMU’NA SUNULDU

4 Ağustos tarihinde hastane heyeti tarafından hazırlanan kapsamlı sağlık raporu Adli Tıp Kurumu’na sunulmuş, bu süreçte sağlık durumu yakından takip edilmeye devam edilmiştir.

Cezaevi koşulları, sağlık desteğine ihtiyaç duyan bireyler için önemli kısıtlar barındırmaktadır. Hijyen, düzenli tedaviye erişim, yeterli beslenme ve acil müdahale olanakları, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar açısından kritik önemdedir.

'TEMENNİMİZ İNSAN ONURUNA UYGUN ELE ALINMASI'

Başkanımızın hastane süreci boyunca ciddi kilo kaybı nedeniyle başlatılan enteral mama desteğiyle ağırlık kaybı durdurulmuş olsa da, son değerlendirmelerde henüz vücut ağırlığında artış sağlanamamıştır. Bu nedenle cezaevi koşullarında tedavi sürecinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ciddi soru işaretleri taşımaktadır. Temennimiz, sürecin insan onuruna ve tıbbi gerekliliklere uygun şekilde ele alınmasıdır.

Mehmet Murat Çalık - Bilgilendirme



Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın 45 gün süren sağlık süreci bugün itibarıyla yeni bir aşamaya geçmiştir. Son olarak İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Başkanımızın, İzmir Buca Cezaevi’ne sevki bugün gerçekleştirilecektir.… — Çağla Biçer (@cagla__bicer) August 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi