TTB'den Ayşe Barım Açıklaması: 'Ani Ölüm Riski Var'

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın sağlık durumuyla ilgili TTB'den açıklama geldi. Barım'ın ani ölüm riski bulunduğu için bir an önce tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

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TTB'den Ayşe Barım Açıklaması: 'Ani Ölüm Riski Var'
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Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 12 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın sağlık durumuna ilişin Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) açıklama geldi. TTB’nin açıklamasında Barım’ın sağlık durumununun cezaevinde uygun olmadığı kaydedilerek bir an önce serbest bırakılması yönünde çağrı yapıldı.

Açıklamada, Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında avukatı tarafından tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep edilmesi üzerine bilim kurulu oluşturulmasının kararlaştırıldığı ve hazırlanacak raporun en kısa sürede kamuoyu ve yetkililerle paylaşılacağı belirtildi.

TTB'den Ayşe Barım Açıklaması: 'Ani Ölüm Riski Var' - Resim : 1

Konunun aciliyeti nedeniyle kısa bi ön değerlendirme yapılması ihtiyacı olduğunun belirtildiği açıklamada, Barım’ın ani ölüm riski bulunduğuna şu ifadelerle dikkat çekildi:

"Emine Ayşe Barım hakkında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen durum bildirir son sağlık kurulu raporunda 'Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati' tanısı konulduğu ve ani ölüm riski nedeniyle İCD (implantable cardioverter defibrilator-şok cihazı) takılması önerildiği bildirilmektedir. Bunun yanında Emine Ayşe Barım'ın ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma atakları olduğu bildirilmiştir."

BAŞSAVCILIK ATK’DAN DEĞERLENDİRME İSTEMİŞTİ

Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da görülmüş ve mahkeme, Barım'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, davayı 1 Ekim'e ertemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Temmuz'da Ayşe Barım'ın sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan değerlendirme istemişti.

Sağlık Durumu Ağırlaşmıştı... Adli Tıp'tan Ayşe Barım KararıSağlık Durumu Ağırlaşmıştı... Adli Tıp'tan Ayşe Barım KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Ayşe Barım Gezi Parkı
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