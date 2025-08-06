Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere Göreve İade Edildi, İlk Gününde Sahaya Koştu

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İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilk gününde sahaya çıktı. Makamına gitmeden önce Havşeri İsale Hattı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Tutdere, “İşimizin başındayız, halkımızın yanındayız. Adıyaman’a hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında ‘ev hapsi’ kararı verilen Tutdere, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması üzerine dün İçişleri Bakanlığınca göreve iade edildi. Göreve iade edilen Tutdere, ilk gününde soluğu Havşeri İsale Hattı’nda aldı.

'İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Çalışmaları yerinde inceleyen Tutdere, şu açıklamayı yaptı.

“5 Temmuz’da başlayan haksız ve hukuksuz uygulama sona erdi ve biz de bu uygulamanın sona ermesiyle Adıyaman Belediyemizin ve Emlak Konut’un çalışanlarıyla birlikte soluğu sabahın ilk ışıklarında sahada aldık. Adıyaman Belediyesi Emlak Konut desteğiyle yaklaşık 5 buçuk kilometrelik Adıyaman’a su arzını sağlayan Havşeri İsale Hattı’nı yeniledi. Bugün de deplase işlemleri gerçekleştirilecek. Biz de göreve başlar başlamaz ayağımızın tozuyla buraya geldik. Kısa süre içerisinde deplase işlemleri tamamlanacak ve Adıyamanımıza içme suyu arzını sağlayacağız. Bugün tüm gün ekiplerimiz burada olacak, ben de belediye başkanı olarak bizzat çalışmaların başında yer alacağım. Bu sorunu dayanışmayla, birlik ve beraberlik içinde aşacağız. İşimizin başındayız, halkımızın yanındayız. Adıyaman’a hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz.”

Kaynak: ANKA