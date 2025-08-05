Abdurrahman Tutdere Göreve İade Edildi

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılan ve görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve iade edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi.

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Abdurrahman Tutdere Göreve İade Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve ev hapsi verilen Abdurrahman Tutdere, 10 Temmuz’da Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Abdurrahman Tutdere Göreve İade Edildi - Resim : 1

GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Kısa süre önce 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılan Abdurrahman Tutdere, 26 gün sonra Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine iade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak "konutu terk etmeme" koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla "konutu terk etmeme" adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE görevine iade edilmiştir.

AİLESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere, hakkında uygulanan tedbirin kaldırılmasının ardından ailesini ziyaret etmişti.

'BABA OCAĞINDAYIZ'

Sosyal medya hesabından ziyarete dair bir video paylaşan Abdurrahman Tutdere, paylaşımına şu notu düşmüştü: Baba ocağındayız. Özgürlük ve aile, hayatın en kıymetli nimetleri… Diliyoruz ki en kısa zamanda belediye başkanlarımız ve adalet bekleyen herkes, sevdikleriyle aynı sofrada özgürlüğün ve huzurun tadını birlikte paylaşır.

Adli Kontrol Tedbiri Kaldırılmıştı!Abdurrahman Tutdere İlk Ziyaretini Ailesine YaptıAdli Kontrol Tedbiri Kaldırılmıştı!Abdurrahman Tutdere İlk Ziyaretini Ailesine YaptıGüncel

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Ev Hapsi KaldırıldıAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Ev Hapsi KaldırıldıGüncel

Kaynak: ANKA

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