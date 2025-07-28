Adli Kontrol Tedbiri Kaldırılmıştı!Abdurrahman Tutdere İlk Ziyaretini Ailesine Yaptı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılan görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ailesini ziyaret etti.

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Adli Kontrol Tedbiri Kaldırılmıştı!Abdurrahman Tutdere İlk Ziyaretini Ailesine Yaptı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.

Adli Kontrol Tedbiri Kaldırılmıştı!Abdurrahman Tutdere İlk Ziyaretini Ailesine Yaptı - Resim : 1

ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILMIŞTI

8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere, hakkında uygulanan tedbirin kaldırılmasının ardından ailesini ziyaret etti.

'BABA OCAĞINDAYIZ'

Sosyal medya hesabından ziyarete dair bir video paylaşan Abdurrahman Tutdere, paylaşımına şu notu düştü:

Baba ocağındayız. Özgürlük ve aile, hayatın en kıymetli nimetleri… Diliyoruz ki en kısa zamanda belediye başkanlarımız ve adalet bekleyen herkes, sevdikleriyle aynı sofrada özgürlüğün ve huzurun tadını birlikte paylaşır.

Kaynak: Haber Merkezi

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Abdurrahman Tutdere Adıyaman
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