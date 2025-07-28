Bakan Yerlikaya Açıkladı! Yangın 'Provokasyonlarına' İnceleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya orman yangınları ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili açıklamada bulundu. “Manipülatif paylaşım yapan hesapların %36’sı BOT hesap” diyen Bakan Yerllikaya, 13 hesap sahibi hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Açıkladı! Yangın 'Provokasyonlarına' İnceleme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Manipülatif Paylaşım Yapan Hesapların %36’sı BOT hesap” 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır.

Sosyal medya platformu X üzerinden 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında paylaşım yapan 950.597 hesap arasından 342.215'inin (%36) bot hesap olduğu tespit edilmiştir. 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 3.375.499 paylaşım yapıldığı görülmüş ve 2 milyon 330 bin (%69) paylaşımın negatif ve manipülatif olduğu tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yangına su taşıyanlara minnetle, manipülasyon yapanlara hukukla karşılık vereceğiz!"

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor
6 Ayda 313 Bin Trafik Kazası: Veriler Açıklandı, İşte Trafikteki En Büyük Kusur… 6 Ayda 313 Bin Trafik Kazası! İşte Yapılan En Büyük Hata…
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
Ateş Çemberi Sınırları Aştı! Global Felaketin Haritası Global Felaketin Haritası
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu
Ülkenin Dört Bir Yanı Alev Alev! Bakan Yumaklı Orman Yangınlarında Son Durumu Açıkladı Bakan 'Daha Riskli' Diyerek Açıkladı
Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti