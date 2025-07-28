6 Ayda 313 Bin Trafik Kazası: Veriler Açıklandı, İşte Trafikteki En Büyük Kusur…

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Ocak-Haziran dönemine ait verilerine göre, kazaların büyük çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklandı. Yılın ilk yarısında şehir içlerinde 274 bin 276, şehir dışında ise 39 bin 592 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu süreçte 129 bin 362 kaza yaralanmayla sonuçlanırken, 958 kazada 'kaza yerinde' hayatını kaybedenlerin sayısı 1125 olarak açıklandı. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tuttuğu durumlar hariç, maddi hasarlı kaza sayısı ise 183 bin 548 oldu.

'YANDAN ÇARPMA' EN SIK GÖRÜLEN KAZA TÜRÜ

Kaza türlerine göre en sık rastlanan senaryo 'yandan çarpma' olarak belirlendi. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların dağılımı şöyle oldu: "Karşılıklı çarpışma 7 bin 144, arkadan çarpma 14 bin 507, yandan çarpma 44 bin 947, yan yana çarpışma 2 bin 445, duran araca çarpma 1620, zincirleme çarpışma 740, çoklu çarpışma 840, engel-cisim ile çarpışma 5 bin 764, yayaya çarpma 18 bin 987, hayvana çarpma 425, devrilme- savrulma -takla 18 bin 86, yoldan çıkma 12 bin 324, araçtan insan düşmesi 1008, araçtan cisim düşmesi 52, park etmiş araca çarpma 1431."

'SÜRÜCÜ KUSURU' EN BÜYÜK ETKEN

Araç sayılarına göre değerlendirildiğinde; 52 bin 689 kaza tek araçla, 69 bin 651 kaza iki araçla, 7 bin 980 kaza ise çoklu araçlarla meydana geldi. Kazaların nedenleri arasında en büyük pay 'sürücü kusuru'na ait. Toplamda 141 bin 331 kazada sürücüler, 12 bin 685 olayda yayalar, 903 kazada yolcular, 1157 kazada araçlar, 460 kazada ise yol kaynaklı sorunlar etkili oldu.

SÜRÜCÜLERİN EN ÇOK YAPTIĞI HATALAR 'HIZ VE GEÇİŞ ÖNCELİĞİ'

Sürücü kaynaklı ölümlü ve yaralanmalı kazalarda öne çıkan bazı ihlaller şöyle: "52 bin 300 kazada sürücünün araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmaması, 23 bin 259 kazada kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, 11 bin 382 kazada şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, 12 bin 191 kazada arkadan çarpma, 11 bin 628 kazada dönüş kurallarına uymamak, 5 bin 926 kazada manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak, 3 bin 437 kazada kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, 1053 kazada aşırı hızla araç kullanmak."

EN ÇOK KAZA OTOMOBİLLERDE

Araç türlerine göre kazaların dağılımı ise şu şekilde kayıtlara geçti: "Bisiklet 3 bin 796, at arabası 14, motorlu bisiklet 17 bin 617, motosiklet 48 bin 618, otomobil 100 bin 437, minibüs 4 bin 276, kamyonet 27 bin 780, kamyon 3 bin 76, çekici 4 bin 57, otobüs 3 bin 441, traktör 1164."

Kaynak: DHA