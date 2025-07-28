AKOM Tarih Verdi! İstanbul Sırılsıklam Olacak, Nefes Kesen Sıcaklar Şehri Terk Ediyor

Haftalar öncesinde sıcak hava dalgası için İstanbul’a uyarılar yapan AKOM, bugün İstanbul’da beklenen 1 haftalık hava durumu raporunu açıkladı. AKOM, tarih verdi. İstanbul’a sağanak yağış geliyor. İşte İstanbul’un serinleyeceği o tarih…

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AKOM Tarih Verdi! İstanbul Sırılsıklam Olacak, Nefes Kesen Sıcaklar Şehri Terk Ediyor
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Türkiye’de etkisini gösteren sıcak hava farklı illerde rekor kırmaya devam ederken, İstanbul’da da son bir haftadır bunaltan sıcaklıklar etkili oldu.

Geçen yıllara kıyasla bu yıl etkisini daha fazla hissettiren sıcak hava sonrasında gözler, yağışların ne zaman etkili olacağına çevrildi.

AKOM Tarih Verdi! İstanbul Sırılsıklam Olacak, Nefes Kesen Sıcaklar Şehri Terk Ediyor - Resim : 1

SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayınlayan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Çarşamba günü gök gürültü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

AKOM Tarih Verdi! İstanbul Sırılsıklam Olacak, Nefes Kesen Sıcaklar Şehri Terk Ediyor - Resim : 2

Öte yandan Temmuz ortalarından itibaren mevsim normallerinin 6-10°C üzerinden seyreden sıcaklıkların mevsim normalleri civarına (30-31°C) gerileyeceği belirtildi.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre İstanbul’da 1 haftalık hava durumu şöyle:

  • 28.07.2025 Pazartesi- 36 °C
  • 29.07.2025 Salı- 34 °C
  • 30.07.2025 Çarşamba- 29 °C
  • 31.07.2025 Perşembe - 30°C
  • 01.08.2025 Cuma- 30°C
  • 02.08.2025 Cumartesi- 31 °C
  • 03.08.2025 Pazar- 32 °C

Kaynak: Haber Merkezi

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