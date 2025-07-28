Ateş Çemberi Sınırları Aştı! Global Felaketin Haritası

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Avrupa, sıcak hava dalgası ve kuru hava koşullarıyla mücadele ederken, orman yangınları Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, İtalya, Bosna Hersek, Fransa ve Portekiz gibi birçok ülkeyi etkisi altına aldı. Google Haritalar’da kırmızı renkle işaretlenen aktif yangın bölgeleri, krizin boyutlarını gözler önüne sererken, kullanıcıların bildirdiği alanlar dışında başka yangınların da olabileceği uyarısı yapıldı. Türkiye’de de Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’ta yangınlar devam ediyor.

BULGARİSTAN YANGINLARI TÜRKİYE SINIRINDA ENDİŞE YARATTI

Bulgaristan’ın Topolovgrad bölgesinde 26 Temmuz’da başlayan orman yangınlarının dumanları, dün Edirne sınırından gözlemlendi. Yangının Türkiye topraklarına sıçramaması için yoğun önlemler alındı. Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan’daki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve Türk tarafında itfaiye ekipleri, Edirne Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü’nün tam koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Geldi, “Sınır boyunca köylerimizin ve karakollarımızın zarar görmemesi için tüm önlemler titizlikle alındı. Yangının Türk tarafına geçişi söz konusu değil. Ekipler, yangının yön değiştirmesini de engelledi. Şu an için herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır” dedi.

BURSA’DAKİ YANGINLARDA SABOTAJ ŞÜPHESİ

Türkiye’de ise Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde 26 Temmuz’da başlayan yangınlar, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangınlar nedeniyle Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Yakuplar mahalleleri tahliye edildi. Bursa Valiliği, yangınlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle daha önce TSK’dan ihraç edilmiş Ufuk Aytekin adlı bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheli, Harmancık’ta yakalanırken, yangınların çıkışında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bursa’daki yangınla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor. 26 Haziran’dan bu yana ülke genelinde yangınlarla ilgili 21 şüpheli tutuklandı” dedi.

AVRUPA’DA YANGIN KRİZİ BÜYÜYOR

Google Haritalar’da kırmızı ile işaretlenen yangın bölgeleri arasında Yunanistan’ın Kythira Adası ve Atina’ya 60 kilometre mesafedeki Oropos bölgesi, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Topolovgrad, İtalya’nın Sicilya bölgesinde beş ayrı nokta, Fransa’nın Marseille ve Sigean çevresi ile Portekiz’in çeşitli bölgeleri yer alıyor. Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek’te de yangınlar etkili olurken, yüksek sıcaklıklar ve güçlü rüzgarlar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yunanistan’da Çekya’dan gelen itfaiye ekipleri ve İtalya’dan gelen uçaklar söndürme çalışmalarına destek verirken, Türkiye’de bir itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

TÜRKİYE’DEKİ DİĞER YANGIN BÖLGELERİ

Google Haritalar’da Türkiye’de aktif yangın bölgeleri olarak Karabük, Bursa’nın Gürsu ve Harmancık ilçeleri, Kütahya’nın Sarıcaova ve Kahramanmaraş’ın Çamlıbel bölgeleri işaretlendi. Yangınlara müdahale için yüzlerce personel ve araçla karadan ve havadan çalışmalar sürerken, vatandaşlar şüpheli durumları yetkililere bildirmeye çağrıldı. Avrupa genelinde devam eden yangın krizi, hem doğal yaşamı hem de yerleşim yerlerini tehdit ederken, uluslararası iş birliğiyle söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve yangın riskine karşı önlem almaya çağırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi