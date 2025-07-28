Yolda Önünü Kesip Katletmişti: Ayrıldığı Eşini Öldüren Erkek İçin İstenen Ceza Belli Oldu

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Türkiye'de giderek artan kadın cinayetleri toplumu endişeye sürüklerken, son olarak Çanakkale'de yaşanan bir kadın cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde, 16 Mayıs günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda Uğur Zan (34) isimli erkek, otomobiliyle, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın (25) kullandığı motosikletin önünü kesti. Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile kadına tek el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, başından vurulan Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

'SİLAH NASIL PATLADI BİLMİYORUM'

Zanlı Uğur Zan polisteki ifadesinde, Zeynep ile son bir kez konuşmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi.

Ben de 'işlerin benden önemli mi, seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun. 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum."

İDDİANAME TAMAM

Uğur Zan, ifadesinin devamında, "Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum" diye konuştu.

Soruşturmanın ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Kaynak: İHA