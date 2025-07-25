Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Ev Hapsi Kaldırıldı

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CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ​​​​​​​ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.

Tutdere'nin yurt dışı yasağının da süreceği öğrenildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu kararı sosyal medya platformu X üzerinden duyurmuştu: “Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”

Kaynak: AA