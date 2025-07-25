Bülent Arınç'tan Murat Çalık'a Ziyaret: ‘Herkese Vicdan Tavsiye Ediyorum’

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Lenfoma şüphesiyle kısa süre önce operasyon geçiren tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu hazırlandı. Raporda, Çalık’a dair tüm tıbbi incelemelerin yeniden yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bir süredir burada tedavi gören Çalık’a ikinci kez kemik iliği biyopsisi uygulandı. Tedavisinin sürdüğü hastanede, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti.

'RAHATSIZLIKLARIN NÜKSETME İHİTMALİ VAR'

Ziyaret sonrası açıklama yapan Arınç, “Henüz iddianamesi bile yazılmadı, tutukluluk hali devam ediyor. Serbest bırakılmasını arzu etmiştim, olmadı ama olacaktır inşallah” dedi.

“Rahatsızlığı söz konusu, steril bir ortamda olduğu için bizim görüşmemize haklı olarak izin verilmiyor” diyen Arınç, “Tedavisi devam ediyor, geçmişte yaşadığı rahatsızlıkların nüksetme ihtimali var. Önemli olan Adli Tıp'ın bir türlü müspet karar vermemesi. Herkese insaf, merhamet, vicdan tavsiye ediyorum. İnşallah Çalık'ın da tutuksuz yargılanarak eski sağlığına kavuşmasını diliyorum. Annesi, eşi ve evladıyla görüştüm, avukatlarıyla konuştum, hepsine teşekkür ediyorum. Ümit ederim sevindirici haberi Türkiye olarak bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

'TUTUKLULUK İSTİSNAİ OLMALIDIR'

Arınç ayrıca, “Tutukluluk istisnai olmalıdır, serbest yargılanma doğal olmalıdır. Bir cinayetten, ağır bir suçtan bahsetmiyoruz... Kendisi belli bir yer sahibi olan insanların belli bir zamanlarda suçlanması mümkündür. Ben de bir siyasetçi olarak yargılandım, hapis cezası aldım ama hep tutuksuz yargılandım. Sayın Cumhurbaşkanımız tutuksuz yargılandı, cezaevine hüküm kesinleştiğinde girdi... Sayın Erbakan da öyle... Bütün dünya tutuksuz yargılamayı prensip kabul eder ama bizde bu süreç içinde yerine getirilmiyor. İnşallah hakim ve savcıların, AYM, AİHM kararlarına uygun olarak bu konuda hukuka uygun davranacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Arınç, Murat Çalık için çağrıda bulunmuştu.

“Kişilerin kimliklerinden bağımsız olarak her şeyden önemli olan yaşam hakkıdır” diyerek Cumhurbaşkanı’na seslenen Arınç, “Tutuksuz yargılanma esastır. Tutukluluk yerine geçecek pek çok adli kontrol tedbiri vardır. Tutuklu olan kişilerin sağlıkları ciddi tehlike altında ise yetkili merciler derhal harekete geçmeli ve tedavileri hasta yakınlarının gözetiminde yapılmalıdır” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi