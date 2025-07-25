Zehra Kınık Davasında Flaş Gelişme! Şikayetini Geri Çekti

Beykoz'da 17 yaşındaki bir çocuğu ölümüne neden olduğu bir kazaya karışan Fatma Zehra Kınık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayda hayatını kaybeden motosikletli Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki'nin ardından motosiklet sürücüsü sanık Yavuz Selim Öztürk de şikayetini geri çekti.

Zehra Kınık Davasında Flaş Gelişme! Şikayetini Geri Çekti
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın bir çocuğun ölümüne neden olduğu olayla ilgili bir gelişme yaşandı. İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda; otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletteki sürücü yaralanırken arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki (17) ise ağır yaralandı. Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkeme heyeti, Fatma Zehra Kınık hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Zehra Kınık Davasında Flaş Gelişme! Şikayetini Geri Çekti - Resim : 1

Heyet, sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı ve işlediği taksirle öldürme suçu kapsamındaki kusur durumunu da dikkate alarak, sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi. Heyet, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ü ise 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ARTIK TEK ŞİKAYETÇİ ANNE

Kazada hayatını kaybeden motosikletli Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki, davayı karara bağlayan 8. Ağır Ceza Mahkemesine 8 Temmuz'da verdiği dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Barlasçeki'nin ardından motosiklet sürücüsü sanık Yavuz Selim Öztürk de şikayetini geri çekti.

Öztürk'ün mahkemeye verdiği dilekçesinde, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur" ifadeleri yer aldı. Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesinin ise şikayeti devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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