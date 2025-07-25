İstanbul Valiliği'nden Kritik Uyarı: KAVRULACAĞIZ! Bu Başlangıç, Sıcaklıklar Daha da Artacak... Bu Tarih ve Saatlere Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak, kent genelinde sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Duyuruya göre, şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Valilik, sıcaklıkların 5 ila 10°C yükselerek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

TARİH VE SAAT VERİLDİ

Açıklamada, yüksek sıcaklıkların 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren azalacağı öngörülürken, 26 Temmuz ile 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul’da en yüksek sıcaklıkların 35°C’ye kadar çıkabileceği ifade edildi. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanlardan uzak durulması önerildi. Ayrıca, muhtemel orman yangınlarını önlemek için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

VALİDEN KRİTİK ÇAĞRI

İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasını taşıyan uyarıda, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunmamaları, orman yangınlarını önlemek için gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir,” denildi. Yetkililer, halkın sağlığını korumak için uyarıları ciddiye alması çağrısında bulundu.