Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 76 yaşındaki ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatına ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından bir paylaşım yaparak şunları söylemişti:

“Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. @kilicdarogluk’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) July 21, 2025

BURHANİYE’DE DEFNEDİLMİŞTİ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti. Törende helallik alındı, dualar edildi.

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

ÖZEL'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Kardeşini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na daha önce telefonla başsağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün de yüz yüze bir ziyaret gerçekleştirerek başsağlığı diledi.

Kaynak: ANKA