Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti
İkiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce telefonla başsağlığı dileyen CHP Lideri Özgür Özel, bu kez de yüz yüze başsağlığı diledi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 76 yaşındaki ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatına ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından bir paylaşım yaparak şunları söylemişti:
“Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. @kilicdarogluk’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) July 21, 2025
Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
BURHANİYE’DE DEFNEDİLMİŞTİ
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.
Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti. Törende helallik alındı, dualar edildi.
Törene, Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
ÖZEL'DEN TAZİYE ZİYARETİ
Kardeşini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na daha önce telefonla başsağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün de yüz yüze bir ziyaret gerçekleştirerek başsağlığı diledi.
Kaynak: ANKA