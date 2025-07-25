Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti

İkiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce telefonla başsağlığı dileyen CHP Lideri Özgür Özel, bu kez de yüz yüze başsağlığı diledi.

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Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 76 yaşındaki ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatına ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından bir paylaşım yaparak şunları söylemişti:

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti - Resim : 1

“Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Taziye Ziyareti - Resim : 2

BURHANİYE’DE DEFNEDİLMİŞTİ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti. Törende helallik alındı, dualar edildi.

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

ÖZEL'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Kardeşini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na daha önce telefonla başsağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün de yüz yüze bir ziyaret gerçekleştirerek başsağlığı diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü... İkiz Kardeşi Hayatını KaybettiKemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü... İkiz Kardeşi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: ANKA

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