17 Yaşındaki Batın'ın Ölümüne Neden Olmuştu! Fatma Zehra Kınık’tan Utandıran Talep

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

BirGün’de yer alan habere göre Beykoz'da 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin de yaralanmasına neden olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması için harekete geçti. Demir, mahkemeye ‘Teminat ödeme karşılığı yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını’ talebini içeren bir dilekçe verdi.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILSIN İSTEDİ

Yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatma Zehra Kınık Demir’in avukatları Mustafa Tırtır ile Osman Baturhan Dursun 3 Haziran’da İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçeyi iletti. Dilekçede ‘Teminata hükmedilerek Fatma Zehra Kınık Demir’in yurtdışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol kararının kaldırılması’ denildi.

12 Haziran’da kararını bildiren Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, “Adli kontrol kararının usul ve yasaya uygun olduğunu” belirterek Kınık Demir’in talebini oy birliğiyle reddetti.

NE OLMUŞTU?

Beykoz’da 9 Temmuz 2024 tarihinde Fatma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin kullandığı motosiklete çarpmış, Çeki hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

DOSYADAKİ GİZLİLİK KALKMIŞTI

Davada Fatma Zehra Kınık Demir için kazaya ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

Anadolu 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katılmıştı. Suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk’ün 18 yaşına gelmesi sebebiyle dosyadaki gizlilik kalkmıştı. Duruşma esnasında mahkeme, maktul Batın Barlas Çeki’nin babasını mahkemenin düzenini bozduğu gerekçesiyle dışarı çıkarmıştı.

'GAZA BASIP KURTULMAK İSTEDİM'

Sanık Yavuz Selim Öztürk, "Ben Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ediyorum. Hız sınırları içinde ilerlerken araç durur haldeydi. Sola baksaydı beni görüp yola çıkmazdı. Gaza basıp kurtulmak istedim ama arkadan dokununca motor sola doğru yattı" şeklinde konuşmuştu.

'KASKI YOKTU'

Tutuksuz sanık Zehra Kınık, duruşmadaki ifadesinde şunları söylemişti: Şunu belirtmek isterim ki bu kaza üzücü bir kaza. Kimse başına gelsin istemez. Ben değerli ailenin üzüntüsünü paylaşıyorum. Kaza sonrası ailemle evine gidip taziyelerimi paylaştım. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Kontrollerimi yaptım. Üç tane araç geçti, o şekilde yola çıktım. Ben yolun ortasına geldiğimde motosikleti o esnada gördüm. Ben durmadığım için yargılanıyorum ancak ben durdum. Süratli şekilde geliyordu, kaskı yoktu. Avukatımızın da arz ettiği gibi kazada o sürtme sadece maddi hasarlı kazaydı, ölüm o esnada meydana gelmedi. Orada yaralandı. Ben hızlı bir şekilde arabamı park edip kaza yerine gittim. 'Ambulans çağırın' dedim. Keşke bu kaza olmasaydı. Kimse başına gelsin istemez.

Kaynak: BirGün