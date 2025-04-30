Kızılay'ın Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızının Duruşması Ertelendi! Mahkemede Ölen Genci Suçladı

Kaza, 9 Temmuz 2024 günü saat 13.30 civarında Kavacık Mahallesi’nde meydana geldi. Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık idaresindeki 34 FKJ 390 plakalı otomobil, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken, arkasında yolcusu bulunan ve kasksız şekilde ilerleyen Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yaralanırken, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ağır yaralandı. 16 yaşındaki Çeki, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık, yeniden hakim karşısına çıktı. Müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk’ün 18 yaşını doldurması sebebiyle duruşma kapalılığı kaldırıldı.

ÖLEN GENCİN BABASI SALONDAN ÇIKARILDI

Yargılamaya Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık Fatma Zehra Kınık, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk, hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki’nin annesi ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı savunmasını yaparken, Batın Barlas Çeki’nin babası mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldı.

'GAZA BASTIĞINI GÖRÜNCE MANEVRA YAPTIM'

Müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk savunmasında şunları söyledi: “Ben Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz ediyorum. Ben sokak başında aracı gördüğümde durur vaziyetteydi. Gaza bastığını görünce manevra yaptım. Gaza basıp kurtulmak istedim ama arkadan dokununca motor sola yattı, oda bana çarptı. Motoru kontrol etmek öyle düşünüldüğü gibi şey değil."

Fatma Zehra Kınık

ZEHRA KINIK ÖLEN GENCİ SUÇLADI

Kazaya sebep olan sanık Zehra Kınık ise yaptığı savunmada “Tekrardan şunu belirtmek isterim ki; bu kaza üzücü bir kaza. Kimse başına gelsin istemez. Ben değerli ailenin üzüntüsünü paylaşıyorum. Kaza sonrası ailemle evine gidip taziyelerimi paylaştım. Adli Tıp Kurumu'nda asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Kontrollerimi yaptım. Üç tane araç geçti, o şekilde yola çıktım. Ben yolun ortasına geldiğimde motosikleti o esnada gördüm. Ben durmadığım için yargılanıyorum ancak ben durdum. Süratli şekilde geliyordu. Kaskı yoktu. Avukatımın da arz ettiği gibi kaza o sürtme, sadece maddi hasarlı kazaydı. Ölüm o esnada meydana gelmedi. Orada yaralandı. Ben hızlı bir şekilde arabamı park edip kaza yerine gittim. Ambulans çağırın dedim. Polisler gelip beni karakola götürene kadar oradaydım. Keşke bu kaza olmasaydı. Kimse başına gelsin istemez" ifadelerini kullandı.

Batın Barlas Çeki

'KAZADAN SONRA YİNE KAZA YAPTI'

Kazada yaşamını yitiren Batın Barlas Çeki'nin annesi mahkemede şunları söyledi: “Belli ki kendisi araba kullanmasını bilmiyor. Kazadan sonra yine kaza yaptı. Fren yerine gaza bastı. Oğlum için kullanılan ifadelere itiraz ediyorum. Çocuğumun düşerken, arkadaşına ya da dubaya tutunacağını söylediler. Keşke hastaneden rapor alıp konuşsalardı. Kamera kayıtları var, yüzde yüz kusurlu. Üzgün olduğunu söylüyor ama benimle bir kere bile irtibat kurmadı. Ben oğlumun kaza yaptığı caddeden geçemiyorum. Ben stresten 10 aydır acımı yaşayamıyorum. Kabuslar görüyorum. Ehliyeti bile alınmadı. Devam ettikçe üçüncü dördüncü Kazayı yapacaktı. Benim oğlumun canının hiç mi kıymeti yok. Yavuz Selim Öztürk'ten şikayetimi çekiyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Daha sonra Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlenmişti. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görülmüştü.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: DHA