Üsküdar'da Gazze Mitingi: Trafikte Bazı Yollar Kapalı Olacak
Üsküdar'da düzenlenecek "Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta" konulu "Özgür Gazze Mitingi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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Saadet Partisi tarafından Üsküdar Meydanı'nda saat 17.00'de düzenlenecek miting kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar Üsküdar-Harem sahil yolu ile Hakimiyet-i Milliye, Paşalimanı, Kuzguncuk Çarşı ve Abdullah Ağa caddelerinde trafik akışı verilmeyecek.
Sürücüler için kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri belirlendi.
Kaynak: AA
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