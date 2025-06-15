Üsküdar'da Gazze Mitingi: Trafikte Bazı Yollar Kapalı Olacak

Üsküdar'da düzenlenecek "Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta" konulu "Özgür Gazze Mitingi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Üsküdar'da Gazze Mitingi: Trafikte Bazı Yollar Kapalı Olacak
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Saadet Partisi tarafından Üsküdar Meydanı'nda saat 17.00'de düzenlenecek miting kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar Üsküdar-Harem sahil yolu ile Hakimiyet-i Milliye, Paşalimanı, Kuzguncuk Çarşı ve Abdullah Ağa caddelerinde trafik akışı verilmeyecek.

Sürücüler için kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri belirlendi.

Kaynak: AA

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