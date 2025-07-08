Zehra Kınık Davasında Tartışma Yaratan Geri Adım! Oğlunu Kaybeden Baba Şikayetinden Vazgeçti

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9 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Kazaya neden olan sürücü Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, yalnızca bir gece gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kınık Demir, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, Kınık Demir’in kazada asli kusurlu olduğu ifade edildi. Aile ve avukatlarının tutuklama talebine rağmen, bu rapor da dikkate alınarak herhangi bir tutuklama kararı çıkmadı. Öte yandan, Barlasçeki ailesi daha önce Kınık ailesinin kendilerine maddi tekliflerde bulunduğunu da kamuoyuna açıkladı.

BABA ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Kritik dava sürerken, 4 Temmuz’da yaşanan bir gelişmede, Barlasçeki’nin babası Serdal Barlasçeki, mahkemeye sunduğu dilekçede şikâyetinden vazgeçtiğini ve istinaf hakkını da kullanmayacağını bildirdi.

Serdal Barlasçeki dilekçesinde, “Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkımda şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımda feragat ettiğimi beyan ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anne Hasret Doğan, şikâyetini geri çekmedi.

Kaynak: DHA