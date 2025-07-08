312 Pos Cihazıyla 47,5 Milyar Liralık Vurgun! Aralarında İstanbul'da 2 Banka da Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında bir 'e-posta' ihbarı ile soruşturma başlattı.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 36. maddesine muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 28. maddesine muhalefet' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

85 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında, POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddiasıyla, 2 banka ve bir firma çalışanlarının da arlarında bulunduğu 85 şüpheliye operasyon düzenlendi.

312 POS CİHAZIYLA BÜYÜK VURGUN

21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

İncelemelerde şirketlerin şüpheli işlemlerde bulunduğu, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi.

47,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

2024 yılında hazırlanan MASAK raporuna göre, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu, bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği ve bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu belirtildi.

POS cihazları ile yapılan işlemlerde büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.

84 TAŞINMAZA EL KONULDU

Operasyonlarda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulurken, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza da el konuldu.

Kaynak: İHA