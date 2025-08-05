Aslı Baş'ın Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Kritik Gelişme! Yargıtay Kararını Verdi, Ünlü İş İnsanı ve Oğulları Yeniden Yargılanacak

Muğla’da 15 yıl önce manken Aslı Baş’ın villanın balkonundan 'düştüğü' iddiasıyla ilgili iş insanı Ahmet Bayer ve oğulları Hakan Sadi ile Volkan Bayer hakkında verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozuldu. Dava, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

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Aslı Baş'ın Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Kritik Gelişme! Yargıtay Kararını Verdi, Ünlü İş İnsanı ve Oğulları Yeniden Yargılanacak
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 2003 Miss Model Of Turkey birincisi Aslı Baş’ın 21 Temmuz 2010’da turizmci Ahmet Bayer’in Yalıkavak’taki Club Flipper Tatil Köyü’ndeki villasının 6,5 metrelik balkonundan 'düşerek' hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, yeni bir dönemece girdi. Baş'ın ölmesinin ardından Ahmet Bayer hakkında “nitelikli kasten öldürmeye azmettirme”, oğulları Hakan Sadi (38) ve Volkan Bayer (36) hakkında ise “nitelikli kasten öldürme” suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sürecinde Volkan Bayer adli kontrol şartıyla, Hakan Sadi Bayer ise 2014’te serbest bırakılmıştı.

Aslı Baş'ın Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Kritik Gelişme! Yargıtay Kararını Verdi, Ünlü İş İnsanı ve Oğulları Yeniden Yargılanacak - Resim : 1

BERAAT KARARI VE İSTİNAF SÜRECİ

9,5 yıl süren ve 3 savcı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 36’ncı duruşmasında, 15 Ocak 2020’de Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan Ahmet Bayer, Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer için beraat kararı vermişti. Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş, delillerin yok edildiği ve değiştirildiği iddiasıyla kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Aralık 2020’de yerel mahkemenin kararını onadı. Ancak Mehmet Baş, 2021’de dosyayı Yargıtay’a götürdü.

Aslı Baş'ın Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Kritik Gelişme! Yargıtay Kararını Verdi, Ünlü İş İnsanı ve Oğulları Yeniden Yargılanacak - Resim : 2

YARGITAY BERAAT KARARLARINI BOZDU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararlarını bozarak dosyayı yeniden yargılama için Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Gerekçeli kararda, Aslı Baş’ın olay gecesi Ahmet Bayer’e saat 01.35’te attığı mesajın, adli emanete alınan cep telefonunda bulunmaması nedeniyle telefon üzerinde teknik bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, olay yerinde bulunan ancak beyanı alınmayan Güner B. ile soruşturmada dinlenip kovuşturmada dinlenmeyen Pelin C.’nin tanık olarak ifadelerine başvurulması gerektiği vurgulandı. Yargıtay, Hakan Bayer’in olay sonrası 22 Temmuz 2010’daki telefon görüşmelerinin, güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili olabileceği iddiasının araştırılmasını ve ilgili firma yetkilisinin dinlenmesini istedi. Kararda, bu eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle verilen hükümlerin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Aslı Baş'ın Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Kritik Gelişme! Yargıtay Kararını Verdi, Ünlü İş İnsanı ve Oğulları Yeniden Yargılanacak - Resim : 3

YENİDEN YARGILAMA BAŞLIYOR

Yargıtay’ın bozma kararıyla Ahmet Bayer ve oğulları Hakan Sadi ile Volkan Bayer, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak. Aslı Baş’ın ailesi, adalet arayışını sürdürürken, dava kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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