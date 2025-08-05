Dünyayı Bekleyen Felaketin Fragmanı Bugün! Tüm Ezberler Bozulacak, 2 Saat Birden Düşebilir

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Bilim insanları 5 Ağustos 2025 tarihi için tüm dünyayı etkileyen önemli bir açıklama yaptı. Uzmanlara göre, bugün Ay’ın kütleçekim etkisinin tetiklediği ivmelenme ile gün uzunluğu 1,25 milisaniye kadar kısalacak.

İnsanların günlük yaşamda bu değişikliği fark etmesi mümkün olmasa da, bilim insanları uzun vadeli etkilerin ciddi olabileceği konusunda uyardı.

DÖNÜŞ HIZI ARTACAK MI?

Dünya'nın dönüş hızının artması, merkezkaç kuvvetinin de artmasına neden oluyor. Uzmanlara göre bu da okyanus sularının kutuplardan ekvatora doğru itilmesine yol açabilir. Yapılan hesaplamalara göre, saniyede yalnızca 1,6 kilometrelik hız artışı bile ekvator çevresinde deniz seviyesinin birkaç santimetre yükselmesine neden olabilir.

KIYI ŞEHİRLERİ İÇİN CİDDİ TEHDİT

Bu durum, özellikle deniz seviyesinin hemen üzerinde bulunan kıyı şehirleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

SULAR ALTINDA KALABİLİR

Daha ekstrem senaryolarda, Dünya’nın dönüşü saatte 160 kilometre daha hızlı olursa, ekvator kuşağındaki kara parçalarının büyük bölümü sular altında kalabilir.

BİYOLOJİK SAATLER RİSK ALTINDA

Dönüş hızındaki artış sadece fiziki çevreyi değil, insan biyolojisini de etkileyebilir. Uzmanlar, eğer bu ivmelenme devam ederse bir günün uzunluğunun 24 saatten 22 saate kadar düşebileceğini öngörüyor. Bu durum, insan vücudunun biyolojik saatini düzenleyen sirkadiyen ritmi olumsuz etkileyerek, ciddi uyku ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

'YIKICI HALE GELEBİLİR'

NASA'da görevli astronom Dr. Sten Odenwald, Dünya'nın daha hızlı dönmesinin atmosferik olaylar üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Dönüşle birlikte güçlenen Coriolis etkisi, kasırgaların daha hızlı ve daha yıkıcı hale gelmesine neden olabilir. Odenwald, “Fırtınalar daha çok enerji taşıyacak ve etkileri daha geniş alanlara yayılacak” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi