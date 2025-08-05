Ayasofya Camii'nde Kundaklama Girişimi

Ayasofya Camii'nde yaklaşık 1 ay önce bir şahsın, gece saatlerinde kitap yakıp halıyı tutuşturduğu ortaya çıktı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

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Ayasofya Camii'nde 11 Temmuz tarihinde saat 23.30 sıralarında, Cizre nüfusuna kayıtlı, kırmızı şapkalı bir şahıs yüzünü gizlemeye çalışarak camiye girdi. Bir sütunun dibindeki rahlelerin arkasına geçen şüpheli, kitap yakarak halıyı tutuşturdu.

Kundaklama girişiminde bulunan şüpheli camiden uzaklaşırken, bir kadın yangını fark etti. Cami imamı seslere koşup gelirken tutuşan halıyı çekerek yangının büyümesini engelledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalardan sonra şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine 5 farklı tarihte giriş kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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