Türkiye'yi Yasa Boğmuştu! Sinem'in Cinayetten 2 Saat Önce Anneannesine Gönderdiği Fotoğraf Ortaya Çıktı, Yazdığı Mesaj Tüyleri Diken Diken Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi’nde, 31 Temmuz akşamı saat 22.30 sıralarında yaşanan cinayet, tüm kenti yasa boğdu. Boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somun tarafından tabancayla vurulan gemi kaptanı adayı Sinem Somun, hayatını kaybetti.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Eren Somun, olay sonrası birinci kattaki dairenin balkonundan atlayarak kaçarken, görevli bekçi E.E.’yi de kasığından yaraladı. Motosikletle Sinop’a kaçan zanlı, ormanlık alanda kurduğu kamp çadırında yakalandı. Tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını kestiği belirlenen Ali Eren Somun, “kasten öldürme” ve “nitelikli kasten yaralama” suçlarından tutuklandı.Sinem Somun, staj yaptığı gemide kaptanlığa hazırlanıyordu.

Giresun’un Eynesil ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verilen genç kadının kabri, sevenleri tarafından çiçeklerle donatıldı.

SON FOTOĞRAF CİNAYETTEN İKİ SAAT ÖNCE

Sinem Somun’un, cinayetten sadece iki saat önce sahilde bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken çekilen son fotoğrafını anneannesi Gülnaz Topaloğlu’na gönderdiği ortaya çıktı. Fotoğrafta gülümseyen Sinem, anneannesine mesajla, “Boşanma dilekçem Ali’ye ulaştı. Ölümüm onun elinden olacaksa ne yapayım?” yazdı. Gülnaz Topaloğlu, torunuyla son telefon görüşmesini anlattı:

Sinem'in son fotoğrafı

'ÖLÜMÜM ONUN ELİNDENSE NE YAPAYIM'

“Saat 21.00’de aradım. Bana, ‘Ali Eren eve girer, arkamdan gelir diye korktum. Lokantaya geldim. Boşanma dilekçem eline geçti. Ölümüm onun elindense ne yapayım? Adacık Mahallesi’nden gelirse ölüm gelir. Bu gece rahat bir uyku uyu, ben de gidip uyuyacağım’ dedi. Ben de, ‘Dilekçen onun eline geçtiyse o seni bu gece öldürür. Ben seni Ali Eren öldürsün diye mi büyüttüm? Arkadaşlarınla eve git’ dedim. İçime bir sıkıntı bastı, kalp krizi geçiriyorum sandım. Sonra arkadaşları aradı, Sinem’e ulaşamadıklarını söylediler. Meğer kızımızı öldürmüş. O fotoğraf, çocuğumun son anısı oldu. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum.”

'KIZIMI ÖLDÜRDÜ, TABUTLA KAPIYA GETİRTTİ'

Sinem’in annesi Derya Topaloğlu, kızının 1,5 yıldır tehdit edildiğini belirtti: “Ali Eren, kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Bir gün, ‘Senin kızın şımarık, ona bakmak zorunda değilim’ dedi. Sinem bunu duydu, odasında ağladı. Gemide çalışırken bile Mersin’e kadar peşine gitti, alnına silah dayadı. Kızım, ‘İyilikle boşanmak istiyorum, iş kötüye gitmesin’ diyordu. Ali Eren, köyde anneannesiyle dedesini rahatsız etmesin diye susmasını istedi. Ama kızımı öldürdü, tabutla kapımıza getirdi. Kendi ise kaçıp çadır kurdu. Benim Sinem’im karıncayı ezmezdi. O artık geri gelmez.”

Aile, Ali Eren Somun’un en ağır cezayı almasını talep ederken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA