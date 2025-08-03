Sinem Topaloğlu’nun Annesinden Kahreden Sözler: 'Uzaklaştırma Kararı İşe Yaramadı, Kızımı Hep Tehdit Etti'

Trabzon’da ayrıldığı eşi Sinem Topaloğlu’nu katleden Ali Eren Somun tutuklandı. Sinem'in annesi Derya Topaloğlu, kızının yaşadığı acıları anlatırken, “Uzaklaştırma kararına rağmen kızımı hep tehdit etti. Tek isteğim gün yüzü görmesin" diye konuştu.

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Sinem Topaloğlu’nun Annesinden Kahreden Sözler: 'Uzaklaştırma Kararı İşe Yaramadı, Kızımı Hep Tehdit Etti'
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Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetlerinin sonuncusu geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somun tarafından katledilen 27 yaşındaki Sinem Topaloğlu'nun tehdit ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise Sinop'ta yakalanarak dün tutuklandı.

'KATİL GÜN YÜZÜ GÖRMESİN'

Sabah'a konuşan Sinem Topaloğlu'nun annesi Derya Topaloğlu ise kızının evliliği boyunca yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Kızının 1.5 yıllık evli olduğu ifade eden Derya Topaloğlu, "Ara ara eşiyle tartışmalar yaşıyordu. Kızımı sonra tehdit etmeye başlamıştı. O cani kızımı henüz hayatının baharındayken hayattan kopardı. Tek isteğim kızımın katili gün yüzü görmesin" dedi.

SALDIRGAN: KENDİMDEN GEÇMİŞİM

Diğer yandan saldırganın ifadesi de ortaya çıktı. Ali Eren Somun adlı katil, "Eşim benden ayrılmak istedi. Onunla bu meseleyi çok konuştuk. Ama geri vites atmadı. O gece konuşmak için gittim. Konuşurken kendimi tutamadım. Onu öldürdüm. Kendimden geçmiştim" sözleriyle kendisini savunmaya çalıştı.

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Kaynak: Sabah

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