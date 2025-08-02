Tanınmamak İçin Saçını Kazıttı, Çadıra Saklandı! Sinem’in Katilinin Yerini Unuttuğu Detay Ele Verdi

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşanan kan donduran olay yürekleri yakmıştı. Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu’nu tabancayla katletmiş, müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da silahla bacağından yaralamıştı.

ÇADIRDA YAKALANDI

01 Ağustos Cuma günü saat 03.02'de Sinop Merkez'de bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı belirlenen Somun’un Akliman mevkiinde kamp kurduğu ve çadırda kaldığı tespit edildi. Samsun'dan özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Ali Eren Somun’un üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca, 87 bin 120 TL, 100 Amerikan doları ve çeşitli kişisel eşyalar çıktı.

SAÇINI KAZITMIŞ

Gözaltına alınan Ali Eren Somun, işlemlerinin ardından Samsun'a götürülerek ilgili birimlere teslim edildi.

Ali Eren Somun'un, kaçtığı Sinop'ta, ormanda kurduğu çadırda operasyonla yakalandığı anlar, polis kamerasına yansırken, Somun’un tanınmamak için saçlarını kazıttığı öğrenildi.

Kaynak: DHA-İHA