Tanınmamak İçin Saçını Kazıttı, Çadıra Saklandı! Sinem’in Katilinin Yerini Unuttuğu Detay Ele Verdi

Trabzon’da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu’nu katleden ve Sinop’ta çadırda yakalanan Ali Eren Somun’un tanınmamak için saçlarını kazıttığı ortaya çıktı. Sinem’in katilini aldığı yakıt ele verdi. İşte detaylar…

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşanan kan donduran olay yürekleri yakmıştı. Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu’nu tabancayla katletmiş, müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da silahla bacağından yaralamıştı.

Tanınmamak İçin Saçını Kazıttı, Çadıra Saklandı! Sinem’in Katilinin Yerini Unuttuğu Detay Ele Verdi - Resim : 1

ÇADIRDA YAKALANDI

01 Ağustos Cuma günü saat 03.02'de Sinop Merkez'de bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı belirlenen Somun’un Akliman mevkiinde kamp kurduğu ve çadırda kaldığı tespit edildi. Samsun'dan özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Tanınmamak İçin Saçını Kazıttı, Çadıra Saklandı! Sinem’in Katilinin Yerini Unuttuğu Detay Ele Verdi - Resim : 2

Ali Eren Somun’un üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca, 87 bin 120 TL, 100 Amerikan doları ve çeşitli kişisel eşyalar çıktı.

Tanınmamak İçin Saçını Kazıttı, Çadıra Saklandı! Sinem’in Katilinin Yerini Unuttuğu Detay Ele Verdi - Resim : 3

SAÇINI KAZITMIŞ

Gözaltına alınan Ali Eren Somun, işlemlerinin ardından Samsun'a götürülerek ilgili birimlere teslim edildi.

Tanınmamak İçin Saçını Kazıttı, Çadıra Saklandı! Sinem’in Katilinin Yerini Unuttuğu Detay Ele Verdi - Resim : 4

Ali Eren Somun'un, kaçtığı Sinop'ta, ormanda kurduğu çadırda operasyonla yakalandığı anlar, polis kamerasına yansırken, Somun’un tanınmamak için saçlarını kazıttığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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