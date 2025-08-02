Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı

Trabzon'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, ayrıldığı eşi Sinem Topaloğlu’nu silahla öldürüp mahalle bekçisini yaralayan Ali Eren Somun isimli saldırgan, olaydan sonra kaçtığı Sinop’ta yakalandı. Saldırgan, kırsal bir bölgede çadır kurarken bulunup gözaltına alındı.

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Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi, dün Türkiye'yi dehşete düşüren bir kadın cinayetine şahit oldu. Boşanma aşamasında olduğu Sinem Topaloğlu'nu (27), hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen balkondan evine girerek silahla öldüren Ali Eren Somun (30), olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata’yı da silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı.

TRABZON'A TESLİM EDİLDİ

Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda saldırganın izine Sinop’ta ulaşıldı. Sinop kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp çadırı kurmaya çalıştığı belirlenen Somun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk işlemlerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Kadın Cinayet
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