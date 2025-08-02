Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yoğun yağışın ardından Polatlı-Yunak yolu sular altında kaldı ve araç trafiğine kapatıldı. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, bazıları ise sel sularına kapılarak sürüklendi.

Olayın ardından AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, suya gömülen araçlardaki vatandaşları güvenli şekilde tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Aynı zamanda yolun tekrar ulaşıma açılması için temizlik ve güvenlik çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşlara sel riski olan bölgelerden uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA