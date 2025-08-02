'TOGG Fabrikasında 200 İşçi İşten Çıkarıldı' İddiası: CHP Konuyu Meclis'e Taşıyor

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Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim tesislerinde yaklaşık 200 çalışanın işine son verildiği iddia edildi. İşçiler, yıllık izin sırasında telefonla aranarak işten çıkarıldıklarını, fabrikaya alınmadıklarını ve kişisel eşyalarını dahi alamadıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yaşanan sürece sert tepki gösterdi. İşten çıkarmaların sadece ekonomik değil, aynı zamanda "vicdani bir kriz" olduğunu belirten Öztürk, durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağını duyurdu.

Öztürk, TOGG yöneticilerine şu sözlerle yüklendi:

"Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polis eşliğinde kapının önüne koyuyorsunuz. Üstelik fabrikaya girmelerine bile izin vermiyorsunuz. İnsanlar umutla geldikleri bir projede bu şekilde dışlanıyor. Bu yapılanlar hem emekçilere hem de kamu vicdanına aykırıdır."

TOGG'un üretim kapasitesindeki daralmayı işçilere fatura ettiğini savunan Öztürk, daha önce benzer krizlerden geçen büyük otomotiv firmalarının bu tür yöntemlere başvurmadığına dikkat çekti.

"İlk zorlukta çalışanları kapı dışarı etmek çözüm olamaz. Ücretsiz izin gibi alternatifler neden değerlendirilmedi? TOGG sadece tek vardiyada mı kalacak? Bu süreçte işçilere düşen fatura neden bu kadar ağır?" diyen Öztürk, hem şirket yönetiminden hem de ilgili bakanlıktan açıklama beklediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA