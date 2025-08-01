Zeytinburnu’nda Kahreden Olay: Dokuzuncu Kattan Düşen Bebek Öldü!

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin 9. katından düşen 1 yaşındaki Aden Ronya S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, büyük üzüntüye neden oldu.

Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerindeki bir sitede saat 17.00 sıralarında meydana gelen trajik olayda, 1 yaşındaki Aden Ronya S. henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresinden aşağı düştü. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı

Kaynak: İHA