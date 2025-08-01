Zeytinburnu’nda Kahreden Olay: Dokuzuncu Kattan Düşen Bebek Öldü!

Zeytinburnu’nda bir apartmanın 9. katından düşen 1 yaşındaki Aden Ronya S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zeytinburnu’nda Kahreden Olay: Dokuzuncu Kattan Düşen Bebek Öldü!
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin 9. katından düşen 1 yaşındaki Aden Ronya S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, büyük üzüntüye neden oldu.

Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerindeki bir sitede saat 17.00 sıralarında meydana gelen trajik olayda, 1 yaşındaki Aden Ronya S. henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresinden aşağı düştü. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeytinburnu’nda Kahreden Olay: Dokuzuncu Kattan Düşen Bebek Öldü! - Resim : 1

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı

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Kaynak: İHA

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