Adana’da Eğitim Uçağı Düştü: İki Kişi Ağır Yaralı

Adana'da özel bir havacılık şirketine ait eğitim uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada pilot Burak Yürekli ve yolcu Şeyda Doğan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’da Eğitim Uçağı Düştü: İki Kişi Ağır Yaralı
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Adana’nın Yüreğir ilçesinde özel bir havacılık şirketine ait ultralight tipi eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra kaza yaptı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Özler Mahallesi’ndeki Kelaynak pistinden havalanan TC-UOI tescilli eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonucu meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Adana’da Eğitim Uçağı Düştü: İki Kişi Ağır Yaralı - Resim : 1

Olayda, pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza-kırım ekibinin incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.

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Kaynak: DHA

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