Sevcan Hemşireyi Satırla Öldürmüştü: Kan Donduran 'Düğün Hediyesi' Detayı

Antalya'da iki aylık evli olduğu Sevcan hemşireyi satırla canice katleden Halit Can Sakman ilk kez hakim karşısına çıktı. Katil mahkemede verdiği ifadede, eşini öldürdüğü satırın düğün hediyesi olduğunu söyledi.

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Sevcan Hemşireyi Satırla Öldürmüştü: Kan Donduran 'Düğün Hediyesi' Detayı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, 2 aylık evli hemşire çift Halit Can ve Sevcan Demir Sakman arasında maddi sorunlar nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Halit Can Sakman, eşi Sevcan'ı satırla canice katletti. Genç hemşire, karnı ve boğazındaki kesilerle yerde ölü bulundu. Gözaltına alınan ve elinde kesikler olan Sakman, "eşini kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Halit Can Sakman, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Katil Sakman ifadesinde, "Olay günü 4 adet antidepresan hapı içtim. İlacın etkisiyle Sevcan'ın beni bıçakladığını ve saldırdığını düşündüm, sanrılar gördüm. Kendimi savunma içgüdüsüyle tezgahtan aldığım satırla karşılık verdim. İlk önce sırtından bıçak darbesi vurdum. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi.

Sevcan Hemşireyi Satırla Öldürmüştü: Kan Donduran 'Düğün Hediyesi' Detayı - Resim : 1

DÜĞÜN HEDİYESİYMİŞ!

Katil erkek, eşini öldürdüğü satırın düğün hediyesi olduğunu ifade etti. "Eşimin arkadaşı aşçı. Kendisi bize evlilik hediyesi olarak içinde satır da olan bıçak takımı gönderdi. Ben de satır ve bıçak ayrımını bilmediğim için elime bıçak ya da satır aldığımı bilmiyorum. Suçlamaları kabul ediyorum, çok pişmanım" diye konuştu.

Sevcan Hemşireyi Satırla Öldürmüştü: Kan Donduran 'Düğün Hediyesi' Detayı - Resim : 2

'25 YILLIK KIZIMI 5 AYDA KATLETTİ'

Gözyaşlarını tutamayan baba Güney Demir, "Benim 25 yıllık kızımı 5 ayda katletti. Ben kızımı sürekli almak istedim. Sanık kızımı bırakmadı. Ben kızımla ne zaman görüşsem kızımın yanında bitiyordu" dedi. Taleplerin ardından mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA

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